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إسبانيا.. ولادة توأمي باندا عملاقين (فيديو)

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إسبانيا.. ولادة توأمي باندا عملاقين (فيديو)
Reuters
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ولد توأمان من حيوانات الباندا العملاقة في حديقة الحيوان في مدريد، اليوم الاثنين ما يمثل دفعة للجهود الرامية للحفاظ على هذا النوع المعرض لخطر الانقراض.

وقالت حديقة الحيوان إن التوأمين، اللذين لم يتم تحديد جنسهما بعد، هما خامس وسادس مولود لأنثى الباندا المعروفة باسم هوا زوي با وذكرها بينج شينج.

وبعد مخاض لأربع ساعات، خرج الوليد الأول للحياة في الصباح، ولحق الثاني به بعد أربع ساعات، فيما وصفته الحديقة بولادة "هادئة".

وسيساعد فنيان متخصصان من قاعدة تربية الباندا في تشنغدو بالصين الأطباء البيطريين الإسبان في الاطمئنان على صحة التوأمين اللذين ولدا بلون وردي وبلا شعر، وسيعتمدان كليا على أمهما خلال الأشهر الأربعة الأولى من حياتهما.

وأعلن نشطاء الحفاظ على البيئة الصينيون في يوليو، أنهم لم يعودوا يعتبرون الباندا من الأنواع المهددة بالانقراض، مما رفع من وضعها من المعرض للانقراض إلى المهدد بالخطر.

وأجرى الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة تغييرا مماثلا على تصنيفه الخاص بالباندا في 2016.

المصدر: رويترز+تويتر

 

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