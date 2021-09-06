إسبانيا.. ولادة توأمي باندا عملاقين (فيديو)

ولد توأمان من حيوانات الباندا العملاقة في حديقة الحيوان في مدريد، اليوم الاثنين ما يمثل دفعة للجهود الرامية للحفاظ على هذا النوع المعرض لخطر الانقراض.

وقالت حديقة الحيوان إن التوأمين، اللذين لم يتم تحديد جنسهما بعد، هما خامس وسادس مولود لأنثى الباندا المعروفة باسم هوا زوي با وذكرها بينج شينج.

وبعد مخاض لأربع ساعات، خرج الوليد الأول للحياة في الصباح، ولحق الثاني به بعد أربع ساعات، فيما وصفته الحديقة بولادة "هادئة".

وسيساعد فنيان متخصصان من قاعدة تربية الباندا في تشنغدو بالصين الأطباء البيطريين الإسبان في الاطمئنان على صحة التوأمين اللذين ولدا بلون وردي وبلا شعر، وسيعتمدان كليا على أمهما خلال الأشهر الأربعة الأولى من حياتهما.

En #España nacieron dos pandas gemelos en el zoo Aquarium de Madrid, cuyo sexo aún no se ha determinado, son el quinto y sexto cachorro de la panda madrileña Hua Zui Ba y su pareja Bing Xing. Entérate de esta y otras noticias aquí https://t.co/jRdYUK3VyApic.twitter.com/NB4dxjo2gT — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 6, 2021

وأعلن نشطاء الحفاظ على البيئة الصينيون في يوليو، أنهم لم يعودوا يعتبرون الباندا من الأنواع المهددة بالانقراض، مما رفع من وضعها من المعرض للانقراض إلى المهدد بالخطر.

وأجرى الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة تغييرا مماثلا على تصنيفه الخاص بالباندا في 2016.

المصدر: رويترز+تويتر