 
مباشر

سمية الخشاب ترحب بعودة رونالدو لصفوف مانشستر يونايتد بفستان الزفاف

متفرقات

سمية الخشاب ترحب بعودة رونالدو لصفوف مانشستر يونايتد بفستان الزفاف
facebook @Somaya.ElKhashab.star
الفنانة المصرية سمية الخشاب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r7l1

أعربت الفنانة المصرية، سمية الخشاب، عن سعادتها بعودة المهاجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، إلى صفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بصورتها بفستان الزفاف.

إقرأ المزيد
الفنانة المصرية سمية الخشاب تثير الجدل بطلب
الفنانة المصرية سمية الخشاب تثير الجدل بطلب "غريب" حول إنجاب الأطفال

وعلى صفحتها في "تويتر"، نشرت سمية الخشاب صورة تظهرها بفستان الزفاف، حيث علقت الفنانة المصرية قائلة: "مش قادرة استنى أشوف أول ماتش لكريستيانو رونالدو مع اليونايتد..حاسة أني هبقى متحمسة ومبسوطة كأنه يوم فرحي"، في حين أنها عادت وحذفت هذه التغريدة.

سمية الخشاب ترحب بعودة رونالدو لصفوف مانشستر يونايتد بفستان الزفاف

وقال أحد  الحسابات ملعقا على الصورة قبل حذفها: "وبعدين بقا فيكي كل شوية تنزلي الصورة وتشيليها.. مش حكاية بقى الله"، وأضاف آخر: "ألف مبروك".

سمية الخشاب ترحب بعودة رونالدو لصفوف مانشستر يونايتد بفستان الزفاف

المصدر: RT + وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا