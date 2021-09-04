سمية الخشاب ترحب بعودة رونالدو لصفوف مانشستر يونايتد بفستان الزفاف

أعربت الفنانة المصرية، سمية الخشاب، عن سعادتها بعودة المهاجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، إلى صفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بصورتها بفستان الزفاف.

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وعلى صفحتها في "تويتر"، نشرت سمية الخشاب صورة تظهرها بفستان الزفاف، حيث علقت الفنانة المصرية قائلة: "مش قادرة استنى أشوف أول ماتش لكريستيانو رونالدو مع اليونايتد..حاسة أني هبقى متحمسة ومبسوطة كأنه يوم فرحي"، في حين أنها عادت وحذفت هذه التغريدة.

وقال أحد الحسابات ملعقا على الصورة قبل حذفها: "وبعدين بقا فيكي كل شوية تنزلي الصورة وتشيليها.. مش حكاية بقى الله"، وأضاف آخر: "ألف مبروك".

المصدر: RT + وكالات