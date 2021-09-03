سوريا.. كشف حقيقة ومصدر اتصالات "مقلقة" ترد لبعض المواطنين

كشفت وزارة الداخلية السورية عن حقيقة الاتصالات التي ترد لبعض المواطنين في اللاذقية بعد ورود الشكاوي إلى إدارة الأمن الجنائي في المدينة والجدل الكبير الحاصل حول هذه الاتصالات.

وجاء في بيان وزارة الداخلية، بعد أن وردت شكاوي إلى فرع الأمن الجنائي في اللاذقية حول قيام أشخاص مجهولين بانتحال صفة ضابط والاتصال بالمواطنين من أرقام خليوية بقصد ابتزازهم ماديا، حيث يطلب المتصل من الضحية تحويل رصيد له (وحدات) بمبالغ مالية بحجة وجود شبهات أمنية حوله.

ومن خلال التحري والتدقيق تبين أن جميع الحالات تتم عبر أشخاص مقيمين بشكل دائم في مناطق تواجد العصابات الإرهابية المسلحة، والشرائح الخليوية التي يستخدمونها مستخرجة ببطاقات شخصية مسروقة أومفقودة أومستولى عليها من قبل هذه المجموعات أثناء قيامها بتدمير وتخريب المقرات ودوائر الشؤون المدنية.

ودعت الوزارة الداخلية المواطنين لأخذ الحيطة والحذر وعدم التجاوب مع هؤلاء كي لا يقعوا ضحية لهم، وإبلاغ الوحدات الشرطية عن هذه الحالات والأرقام التي ورد منها الاتصال ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المصدر: وزارة الداخلية السورية