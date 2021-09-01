مكافحة الصراصير تتسبب بوقوع انفجار في منزل روسي

أصيب روسي بجروح خطيرة في انفجار وقع عندما سمم الصراصير في منزله.

أصيب أحد سكان مدينة نوفوروسيسك في سيبيريا نتيجة انفجار وقع عندما اصطاد الصراصير في شقته.

news.myseldon.com

أفادت بذلك صحيفة "نوفوروسيسكي رابوتشي" في صفحتها على "إنستغرام".

وقد وقع الحادث في منزل الرجل الذي استعان بطريقة خاصة لمحاربة الحشرات حيث استخدم علب ديكلوروفوس. وأشارت زوجته إلى حدوث تفاعل كيميائي أدى إلى وقوع انفجار أثناء اصطياد الصراصير.

وأصيب الرجل بجروح خطيرة في الرأس والكتف ونقل إلى المستشفى.

هذا وكانت إحدى قنوات Telegram قد نشرت في وقت سابق مقطع فيديو، صوّرته امرأة من سكان مدينة كراسنودار في جنوب روسيا. وأظهر الفيديو، صرصورا ضخما يزحف في مطبخها، حيث علقت المرأة على حركته بصوت هامس كيلا تخيفه، وهي تصفه بـ"الضيف غير المدعو" وبـ"فيل الماموث" أو "الوحش". وقالت المرأة إن الصرصور يمكنه الطيران وإنه قد أكل قطعة صابون بالكامل.

المصدر: نوفوستي