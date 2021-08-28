فنانة مصرية تنعى شقيقها وهو على قيد الحياة

أثارت الفنانة المصرية بدرية طلبة جدلا واسعا خلال الساعات القليلة الماضية بترحّمها على شقيقها وهو على قيد الحياة، في سياق تهنئة ابنته بعقد قرانها.

وقالت بدرية عبر حسابها الشخصي في "فيسبوك": "كبرتي يا قلب عمتو بنت أخويا رحمة الله عليه، وكتب كتابها النهار ده، ربنا يخلي لك أعمامك وخلانك الرجالة المحترمين سندك وضهرك، ويرحم أبوك برحمته الواسعة".

وأضافت معلقة على صورة جمعتها بابنة أخيها: "ادعوا لمريم ربنا يتمم لها فرحتها، وأشوفها أسعد البنات في بيتها الزفاف، وعقبال عندكم".

وتفاجأ الجمهور برد فعل شقيقها وليد طلبة الذي أكد أنه ليس متوفىا كما تدعي بدرية طلبة وأن ذلك نتيجة خلاف بينهما.

ورد شقيق بدرية على منشورها قائلا: "يا جماعة الفنانة بدرية، اللي كانت المفروض أختي، منزلة نعي عني إني اتوفيت".

وأكد أن الفتاة التي ظهرت مع بدية في الصورة هي ابنته، موضحا: "عشان رفضت أروح كتب كتابها النهار ده، طلعوا عليا شائعة الموت، بجد حسبي الله ونعم الوكيل فيكم".

وأضاف: "وأنت يا فنانة بدرية ميتة بالنسبة لي من زمان، وإن شاء الله اللي قولتيه عليا بالكدب هيتقال على جوزك يوم فرح بنتك بالصدق إن شاء الله، وانتظروا مني أحلى مفاجآت".

يذكر أن بدرية طلبة شاركت أخيرا في مسلسل "اللي مالوش كبير"، إلى جانب النجوم: ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، وخالد الصاوي، ودينا فؤاد، وإيمان السيد، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمود فكري.

المصدر: وسائل إعلام مصرية