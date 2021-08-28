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بيع مسدس استخدم في قتل بيلي ذا كيد بـ6 ملايين دولار

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بيع مسدس استخدم في قتل بيلي ذا كيد بـ6 ملايين دولار
Reuters MARIO ANZUONI
مسدس كولت العسكري المستخدم لقتل "بيلي ذا كيد" خلال معاينة إعلامية في لوس أنجلوس، كاليفورنيا
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بيع المسدس الذي استخدم في قتل بيلي ذا كيد أحد أشهر الخارجين على القانون في الغرب الأمريكي عام 1881، بستة ملايين دولار في مزاد بلوس أنجلوس يوم الجمعة.

وقال القائمون على دار مزايدات "بونهامز" إنه تم شراء المسدس عبر الهاتف من شخص طلب عدم ذكر هويته.

وهذا المسدس من طراز "كولت" واستخدمه قائد الشرطة بات جاريت عام 1881 في قتل بيلي.

وقالت دار المزادات إن المسدس "هو من أكثر الكنوز الأيقونية للتاريخ القديم للغرب الأمريكي"، وأن السعر الذي بلغ 6.03 مليون دولار هو رقم قياسي عالمي مقابل أي سلاح ناري.. كنا نتوقع أن يباع بما يتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين".

وكان بيلي خارجا عن القانون شارك في حرب القطيع في مقاطعة لينكون، واشتهر بقتله 21 رجلا، أي بمعدل رجل واحد كل سنة من حياته.

المصدر: وكالات

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