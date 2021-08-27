"صاحبة أكبر وجنتين في العالم".. عارضة أزياء أوكرانية تغير ملامح وجهها بالكامل (فيديو + صور)

بعد إجرائها جراحة تجميلية لزيادة حجم ثدييها ومؤخرتها وتحديد ذقنها وفكها، أثارت عارضة أزياء أوكرانية تدعى أنستاسيا بوكريشوك الكثير من الجدل بعد عملية تجميل غيرت ملامح وجهها بالكامل.

وأصبحت الأوكرانية تلقب بـ"صاحبة أكبر خدود بالعالم"، كما وصفها الكثيرون بأنها أصبحت تشبه "الوحش".

ووفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أنفقت عارضة الأزياء الملقبة أكثر من 1600 جنيه إسترليني على حقن وجهها، وتزعم أنها بدت وكأنها "هامستر" قبل حشو خدها بـ"الفيلر".

وأكدت الأوكرانية بوكريشوك أنها لم ولن تستمع أبدا إلى الأطباء، بعد أن حذروها من المخاطر الكامنة في الكثير من العلاجات التجميلية.

وتجاهلت نصيحة الأطباء بأن الإفراط في العلاج بحقن الفيلر يمكن أن يؤدي إلى ضرر جسدي ونفسي وأصرت على أنها أكثر سعادة بمظهرها الحالي مما كانت عليه سابقا.

وأضافت في لقاء تلفزيوني: "أنا سعيدة للغاية.. أنظر إلى صوري منذ عامين وأعتقد أنني كنت قبيحة".

وأوضحت بوكريشوك أنها تحقن نفسها بحشوات "الهيالورونيك" باتباع تعليمات الطبيب التعليمى عبر الإنترنت.

وتعترف بأنه قد يكون خطيرا لكنها تحب شكلها الحالي ولن تتوقف في أي عن فعل ذلك، مشيرة إلى أنها تأمل في إجراء المزيد من العمليات الجراحية على جسدها.

المصدر: "ديلى ميل" البريطانية