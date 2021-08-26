أستراليا.. راع منعه الحجر من حضور جنازة عمته فرسم لها قلبا بأغنامه!

قام راعي أغنام أسترالي لم يتمكن من حضور جنازة عمته بسبب إجراءات الحجر الصحي بتكريم ذكراها بطريقة مبتكرة، حيث دفع بقطيع أغنامه الكبير ليرسم به قلبا تم تصويره من السماء.

وكالعديد من العائلات الأخرى التي انفصلت عن بعضها أثناء وباء كوفيد-19، لم يكن المزارع بن جاكسون قادرا على توديع عمته ديبي التي توفيت بالسرطان، وذلك بسبب وجوده على بعد 400 كيلومترا عنها.

ونثر جاكسون الحبوب التي تتغذى عليها الأغنام في المرعى على شكل قلب كبير لتندفع في صورة مذهلة الآلاف من رؤوس الماشية وتتجمع حولها لترسم شكل القلب.

وتم التقاط النتيجة بالفيديو بواسطة طائرة بدون طيار وانتشرت على شبكة الإنترنت بعد أن شاركها جاكسون عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي وأرسلها إلى أقاربه قبل الجنازة.

وقال جاكسون لشبكة "بي بي سي": "لم يكن هناك من سبيل لأتمكن من الوقوف هناك ورؤيتها أو الذهاب إلى الجنازة. لذلك شعرت باليأس والعجز ولم أعرف ماذا أفعل. ولكني قررت أن أرسم شكل قلب ضخم في الأرض إحياء لذكراها".

وأضاف: "كانت عمتي لتكون فخورة برؤية الكثير من الناس يبتسمون ويستمتعون بالقلب الذي صنعته لها. إنه مجرد حب".

المصدر: وكالات