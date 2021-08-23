 
مباشر

الهند.. مطاردة ساحر طالب بتقديم رضيع قربانا للبحث عن كنز

متفرقات

الهند.. مطاردة ساحر طالب بتقديم رضيع قربانا للبحث عن كنز
Reuters Danish Ismail
رجال شرطة في الهند
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r4fy

باشرت سلطات ولاية أوتار براديش الهندية البحث عن ساحر من سحرة التنترا كان يخطط لتقديم رضيع قربانا لإنجاح عملية البحث عن كنز، حسبما أوردت صحيفة The Times of India.

إقرأ المزيد
عائلة تبيع ابنتها لدفع تكاليف علاج الابن الأكبر سنا
عائلة تبيع ابنتها لدفع تكاليف علاج الابن الأكبر سنا

وأوضحت الصحيفة أن الساحر تعرف بأحد سكان قرية أسغيسبور المدعو جبار أحمد، وأقنعه بأن هناك في بيته كنزا مخبأ وأن في مقدوره مساعدة الرجل في الكشف عن هذا الكنز لقاء أجر معين.

ومضت أشهر عدة دون أن تتوج عمليات البحث بنجاح، دفع أحمد خلالها 200 ألف روبية (نحو 2700 دولار) مقابل "خدماته". وبعد أن أنجبت زوجة أحمد طفلا طالب الساحر تقديمه قربانا لمواصلة البحث، مهددا الزوجين بأنه سيوجه قوة سحره ضدهما في حالة رفضهما.

وأبلغ الزوجان الشرطة بالأمر لكن الساحر تمكن من الفرار.

المصدر: Lenta.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا