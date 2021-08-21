شاب إيطالي يوشم رمز QR على ذراعه ليثبت أنه تلقى لقاحا ضد كورونا

قرر الإيطالي أندريا كولونيتا، أن يوشم رمز الاستجابة السريعة (QR) على ذراعه، ليثبت أنه تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وبذلك، بات في استطاعة كولونيتا الذي يقيم في مدينة ريجيو بإقليم كالابريا (جنوب إيطاليا) أن يكتفي عند مدخل المطعم أو السينما مثلا بأن يظهر الوشم على الجزء الخلفي من ذراعه اليسرى، والحصول تاليا على الإذن بالدخول.

وقال الشاب كولونيتا لصحيفة "كورييري ديلا كالابريا" المحلية بعدما اكسبته صوره على تطبيقي "تيك توك" و"إنستغرام" شهرة محلية:"إنه وشم مبتكر. أحب أن أكون مختلفا".

وأقرّ الشاب الإيطالي بأن والديه كانا أقل حماسة منه للفكرة، وقال "لقد شجعاني على أن أكون أقل اندفاعا وأن أفكر قليلا قبل التصرف".

وفي مقطع فيديو نشره على "تيك توك" فنان الوشم الذي نفذ له مراده غابرييلي بيليروني، ظهر الطالب يستعد لدخول أحد مطاعم "ماكدونالز" رافعا ذراعه لالتقاط صورة لوشمه.

المصدر: dailymail