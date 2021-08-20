خمسة منهم مصريون.. انتشال جثث 6 أشخاص وسط ليبيا

العثور على 6 جثث في ليبيا ـ (الهلال الأحمر الليبي)

انتشل الهلال الأحمر الليبي جثث 6 أشخاص، خمسة منهم مصريون كانت مدفونة في وادي زمام جنوب مدينة سوكنة وسط ليبيا.

وقال فرع هون للهلال الأحمر الليبي إن الانتشال جاء بعد بلاغ من السلطات المحلية، وبإذن من النيابة العامة.

وأوضح عبر صفحته في الفيسبوك أن الإثباتات التي وجدت مع الجثث تثبت أن خمسة منهم مصريون، والسادس مجهول الهوية، وأن شبيبة الفرع رفقة السلطات المختصة وجدت الجثث على مسافة نحو 90 كيلومترا عن سوكنة.

وأضافت أن الجهات الأمنية تحرت عن الجثث وقام فريق الطوارئ بالفرع بانتشالها، وأوصلها إلى ثلاجات الموتى.

وختم بأن السلطات ستحيل الجثامين إلى الجهات المختصة لتسليمهم إلى ذويهم.

المصدر: RT