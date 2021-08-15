رغم المنع.. حمو بيكا يقيم حفله في شاطئ للسيدات (صور + فيديو)

أقام مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا حفلا يوم الأحد رغم قرار نقابة الموسيقيين منعه من الغناء، وذلك بأحد شواطئ الساحل الشمالي وشاركته الحفل الراقصة البرازيلية لورديانا.

وأثار حمو بيكا حالة من الجدل بعد أن كشفت الشركة المنظمة لحفله الذي كان مقررا مساء السبت بأحد الشواطئ المخصصة للسيدات بالساحل عن إلغائه بسبب عدم حصوله على تصاريح من النقابة، خاصة أنه لم يخضع للاختبارات حتى الآن وليس من حقه الحصول على تصريح بالغناء، ولكن المفاجأة هي أن حفل حمو بيكا أقيم في اليوم الأحد.

واعتلى بيكا المسرح برفقة الراقصة لورديانا ولكنه رفض نشر أي فيديوهات أو صور عبر حساباته حتى لا يفضح الشركة المنظمة.

هذي الحفله اللي طلب حمو بيكا محد يدخلها غير البنات وفرقته👌🏻😂✨✨ pic.twitter.com/6qT59HuhJh — elissar (@elissaro00) August 15, 2021

وكانت الجهة المنظمة للحفل قد أعلنت إلغاءها لحفل مطرب المهرجانات حمو بيكا الذي كان من المقرر يوم في أحد الشواطيء المخصصة للسيدات في الساحل الشمالي.

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واتخذ منظمو الحفل هذا الأمر بسبب قرار من نقابة المهن الموسيقية بشأن منع حمو بيكا و4 آخرين من مؤدي المهرجانات من إقامة حفلات لحين تصحيح أوضاعهم، وتم اقتصار الحفل على فقرة إستعراضية للراقفصة البرازيلية لورديانا.

هذا، وكان من شروط الحفل الذي تم إلغائه هو عدم دخول الرجال والالتزام بالدخول في ميعاد الحفل إلى جانب اتباع الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا.

وفي سياق آخرء أثارت مشاركة حمو بيكا في مسرحية "شمسية وأربع كراسي" الكثير من الجدل منذ أن أعلن أشرف عبد الباقي وجوده كضيف للمسرحية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية