صدمة.. أطباء أمريكيون يعثرون على خنفساء حية في قولون مريض (صور)

لاحظ فريق من الأطباء الأمريكيين أثناء الكشف على قولون رجل يبلغ من العمر 59 عاما وجود خنفساء حية تزحف داخل أمعائه وتحديدا في القولون، الأمر الذي أصابهم بالذهول.

ولا تزال كيفية دخول الخنفساء إلى أمعاء الرجل في المقام الأول لغزا، لكن الأطباء يشتبهون في أنها قد تكون دخلت فمه أثناء نومه.

وتم إعطاء المريض كوكتيلا يحتوي على البولي إيثيلين غليكول وهو ملين يستخدم لعلاج الإمساك، ويسرع من رحلة التطهير عبر الجهاز الهضمي لإخراج الخنفساء من قولونه.

وكتبت مجلة "AGC Case Reports Journal" أن تحضير المريض لتنظير القولون قد يكون ساعد الحشرة على الهروب من الإنزيمات الهاضمة في المعدة والأمعاء الدقيقة لتبقى حية ويكشفها التنظير.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6791639/

Continuing the tour of insects found during colonoscopy, I present Exhibit B: ladybird 🐞 https://t.co/LLwIZTFPF9pic.twitter.com/GXJAnsmyH3 — Keith Siau (@drkeithsiau) August 1, 2021

المصدر: مواقع إخبارية