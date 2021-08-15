 
مباشر

صدمة.. أطباء أمريكيون يعثرون على خنفساء حية في قولون مريض (صور)

متفرقات

صدمة.. أطباء أمريكيون يعثرون على خنفساء حية في قولون مريض (صور)
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r229

لاحظ فريق من الأطباء الأمريكيين أثناء الكشف على قولون رجل يبلغ من العمر 59 عاما وجود خنفساء حية تزحف داخل أمعائه وتحديدا في القولون، الأمر الذي أصابهم بالذهول.

ولا تزال كيفية دخول الخنفساء إلى أمعاء الرجل في المقام الأول لغزا، لكن الأطباء يشتبهون في أنها قد تكون دخلت فمه أثناء نومه.

وتم إعطاء المريض كوكتيلا يحتوي على البولي إيثيلين غليكول وهو ملين يستخدم لعلاج الإمساك، ويسرع من رحلة التطهير عبر الجهاز الهضمي لإخراج الخنفساء من قولونه.

وكتبت مجلة "AGC Case Reports Journal" أن تحضير المريض لتنظير القولون قد يكون ساعد الحشرة على الهروب من الإنزيمات الهاضمة في المعدة والأمعاء الدقيقة لتبقى حية ويكشفها التنظير.

صدمة.. أطباء أمريكيون يعثرون على خنفساء حية في قولون مريض (صور)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6791639/

المصدر: مواقع إخبارية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا