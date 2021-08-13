"هناك احتمال أن أموت".. لحظات تحبس الأنفاس لشاب بريطاني يتسلق مبنى في لندن دون حماية (فيديو)

تعلم المتسلق البريطاني جورج كينغ طومسون البالغ من العمر 21 عاما أن يتعامل مع مخاوفه جيدا لدرجة أنه تسلق برج يونكس في لندن الذي يبلغ ارتفاعه 93 مترا، دون حماية.

وصعد البريطاني برج يونكس في عشر دقائق فقط توقف خلالها مرة واحدة.

ويقول طومسون: "أحتضن خوفي حتى لا أستسلم له.. أعرف كيف أتحكم في مخاوفي وأستخدمها لمصلحتي.. هذا ما أفعله مع كل تسلق وهذا ما فعلته اليوم".

ويضيف جورج كينغ: "عندما تتسلق مبنى، فإن كل إندورفين وكل مستقبلات الدوبامين وكل مستقبلات السيروتونين تشتعل في نفس الوقت لزيادة فرصك في البقاء على قيد الحياة.. أعلم أنه يمكنني التدريب طالما أردت، لكن هناك دائما احتمال أن أموت.. ومع ذلك، عندما أفعل ما أحب، لا يوجد مكان في رأسي لمثل هذه الأفكار.. أنا أفعل فقط ما أتيت إلى هذا المبنى من أجله".

وقبل أسبوع تسلق جورج كينغ برج الستراتوسفير، وقبل عامين صعد إلى أعلى مبنى في لندن (ناطحة سحاب شارد) وقد اعتقل حينها وحكم عليه بالسجن ستة أشهر، لكن أطلق سراحه بعد ثلاثة أشهر حسبما كتبت صحيفة "نيويورك بوست".

كما تسلق الإنجليزي ناطحة السحاب المعروف بسام "برج أغبار" في برشلونة الإسبانية وذلك دون استخدام حبل أو أي معدات آمان في ديسمبر 2020، واعتقلته الشرطة المحلية فور نزوله من المبنى.

يذكر أن جورج شارك في العديد من الرياضات الخطيرة منذ أن كان في العاشرة من عمره.

المصدر: وسائل إعلام بريطانية