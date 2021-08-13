أمريكي يدخل موسوعة غينيس بالتهامه أكثر من 32 ألف شطيرة "برغر" منذ عام 1972 (فيديو)

دخل أمريكي مولع بشرائح "البرغر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية بالتهامه 32340 شطيرة منها منذ عام 1972.

ويحتفظ صاحب الرقم القياسي بفواتير طلباته منذ 17 مايو 1972 عندما اشترى سيارته الأولى، وكان وقتها يلتهم ما يصل إلى 9 شطائر في اليوم، كما يحتفظ بكل علب الشرائح التي اشتراها على امتداد 49 عاما.

ولا يقاوم غورسك رغبته اليومية في تناول وجبة البرغر، المكونة من قطعة خبز وشريحة لحم مع خضار الخس وشريحة جبن وصلصة الطماطم، ويعتبرها ألذ وجبة طعام في العالم.

وتقول زوجته ماري: "لم يخبرني بهوسه بشرائح البرغر عندما التقيته للمرة الأولى، لكن لم يشكل الأمر هاجسا بيننا، وقد ظل يتناولها كل يوم، وكنت أحضرها له في بعض الأحيان".

والغريب أن هذا الكم الهائل من الوجبات الجاهزة لم يصب الرجل بمشاكل صحية، إذ يؤكد أن آخر فحوصاته الطبية تشير إلى انخفاض مستوى الكوليسترول لديه كما أن ضغط دمه طبيعي.

ويقول الرجل البالغ من العمر 64 عاما إنه يحافظ على صحته بالحرص على المشي لمسافات طويلة كل يوم.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية