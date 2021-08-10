التطعيم ضد كورونا بين بساكي وشخصية "بيني دراما" الهزلية!

استعان البيت الأبيض بنجم مواقع التواصل الاجتماعي، بينيتو سكينر، المعروف باسم "بيني دراما" للترويج إلى التطعيم ضد كورونا. وظهر النجم في مقطع فيديو أثار الكثير من الجدل.

ويؤدي المدون الشهير في المشهد الدعائي دور المتدرب كوبر، الذي يعمل تحت إشراف جيني بساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، ويظهر وهو يناقش بساكي بشأن ضرورة تطعيم كل أمريكي ضد كوفيد، بتسريحة فاقعة، وأظافر صناعية طويلة، وبأزياء لافتة، ناهيك عن حركاته الهزلية وطريقة حديثه الغريبة.

وكتب الصحفي، زاكاري ليمان، معلقا على الفيديو بقوله إن البيت الأبيض لو لم يعلن بتاتا عن التطعيمات بهذه الطريقة، لكانت هناك فوائد أكثر من المقطع الترويجي، حيث "يقرع بيني أظافره المزيفة على لوحة المفاتيح".

وتسائل الصحفي قائلا: "هل العالم مجنون إلى درجة أن العاملين في البيت الأبيض لا يجدون ما يشغلون به أنفسهم غير مصادقة شخصيات مشهورة في مواقع التواصل الاجتماعي، والظهور في محتوى سيُنسى قريبا؟".

أما ترامب الابن (ابن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب) فعلق في "تويتر" على الفيديو الفيروسي ساخرا: "سيستمرون في تعذيبك بالماء حتى يتم تطعيمك. على الرغم أنه لا يوجد شيء أسوأ من مشاهدة مثل هذا الفيديو".

المصدر: RT