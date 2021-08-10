بعد رحلة لفتت الأنظار..قطيع من الفيلة يصل لبر الأمان بالصين

بعد رحلة طويلة لفتت الأنظار، اتجه قطيع من 14 فيلا بريا جنوبا صوب موطنه الأصلي بإقليم يونان في جنوب غرب الصين، بعدما قطع مسافة 1300 كيلومتر.

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وعبرت الأفيال بأمان جسرا فوق نهر يونان، عائدة جنوبا باتجاه محمية طبيعية تديرها مدينة بوير، وفق مسؤولين بقطاع حماية الحياة البرية.

من جانبه، أوضح رئيس لجنة الغابات الإقليمية، وان يونغ، أنه "تم نشر أكثر من 25 ألفا من عناصر الشرطة والعاملين، و1500 عربة طوارئ، لتتبع الفيلة وإطعامها وضمان سلامتها".

وأشار يونغ إلى أنه "تم إجلاء أكثر من 150 ألفا من السكان من طريق هجرة الأفيال، وتخصيص أكثر من خمسة ملايين يوان (771 ألف دولار) لتغطية نفقات أي أضرار بالممتلكات".

في حين أن لجنة طوارئ مكلفة بالتعامل مع الأمر كانت قد وضعت سياجا مكهربا وطعاما، وطرقا صناعية، لضمان أن تسلك الأفيال الطريق الصحيح وتصل بسلام إلى موطنها الأصلي.

المصدر: "رويترز"