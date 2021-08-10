شقيق ميغان ماركل للأمير هاري: زوجتك ستخرب حياتك لأنها شديدة التفاهة وفارغة

قال توماس ماركل جيه آر الأخ غير الشقيق لميغان ماركل، إن ميغان شخصية شديدة التفاهة وفارغة، وأرسل رسالة تحذيرية للأمير هاري في مقابلته مع برنامج "سليبرتي بيغ برازر".

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وقال توماس البالغ من العمر 55 عاما: "أنا الأخ الأكبر لميغان ماركل وقلت سابقا للأمير هاري، أظن أن هذه المرأة ستخرب حياتك وتدمرها، إنها امرأة فارغة جدا".

وأشارت صحيفة "ديلي إكسبرس" في تقريرها عن البرنامج الذي لم يذع كاملا بعد، إلى أن علاقة ماركل بـميغان مقطوعة وآخر مرة التقيا فيها كانت سنة 2011، كما أنه لم يكن على قائمة المدعوين لحضور حفل زفاف دوق ودوقة ساسكس.

وعلى الرغم من الانتقادات الوحشية، التي وجهها ماركل لأخته، إلا أن الأمير هاري سبق وأن صرح لوسائل الإعلام بأن ميغان غيرت حياته للأفضل وشجعته على علاج أمراضه النفسية.

وقال: "عرفت أنني إذا لم أصلح من نفسي وأبدأ في العلاج سأخسر المرأة التي أريد أن أقضي معها بقية حياتي، عندما قالت لي عليك الذهاب للدكتور النفسي عدت مرة أخرى وكأني طفل في الـ12 من عمري".

المصدر: وسائل إعلام بريطانية