جزيرة إسبانية توظف "الأجانب" للتسلل إلى الحفلات المنتهكة لقيود "كوفيد-19" وإبلاغ الشرطة عنها

يمكن للسائحين في جزيرة إيبيزا الإسبانية الحصول على أموال مقابل "الاحتفال"، ولكن مع مهمة سرية تكمن في إطلاع الشرطة على الحفلات غير القانونية التي تنتهك لوائح "كوفيد-19".

وبحسب وكالة الأنباء المحلية Diario de Ibiza، فإن الشرطة الإسبانية تتطلع إلى تشكيل طاقم "لتتبع الحفلات" لمساعدتها على اتخاذ إجراءات صارمة ضد الحفلات غير القانونية.

وقال مسؤولون في إيبيزا يوم الأربعاء 4 أغسطس، إن هذه الخطة ضرورية لاختراق عدد متزايد من الحفلات المحظورة والسماح للشرطة المحلية بتفريقها.

فرضت إيبيزا حظرا شاملا على التجمعات بين الساعة 1 صباحا والساعة 6 صباحا الشهر الماضي في محاولة للحد من ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الجزيرة. وشهدت الجزيرة ارتفاعا مقلقا في حالات الإصابة بفيروس كورونا في يوليو بعد أن فتحت الجزيرة أمام السياح في يونيو.

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وقال المسؤول المحلي، ماريانو خوان، لـ Diario de Ibiza: "الأمر ليس سهلا لأن الملف الشخصي الذي نبحث عنه هو أجانب تتراوح أعمارهم بين 30 و40 عاما، لكننا نعمل على ذلك منذ أسبوعين".

وذكرت مجلة Billboard في يونيو الماضي، أن الحكومة الإسبانية كانت تفرض إغلاقا على المؤسسات، مثل الحانات والنوادي في منطقة الحفلات، بين الساعة 9:30 مساء و8 صباحا. ويمكن لأصحاب الأعمال الذين ينظمون الحفلات ويخالفون لوائح "كوفيد-19"، دفع غرامة تصل إلى 676 ألف دولار، وفقا لبيان صحفي حكومي.

ولم توقف الغرامات الحفلات، بل نقلتها فقط إلى منازل خاصة، وفقا لصحيفة "ذي غارديان"، على الرغم من حظر الحكومة أيضا التجمعات بين الأسر.

وأضاف خوان أن عدد الحفلات التي ظهرت في إيبيزا بدأت في استنفاد موارد قوة الشرطة. وهذا ليس فقط بسبب عدد التجمعات غير القانونية التي تحدث ولكن أيضا لأن شرطة إيبيزا تجد "صعوبة في التسلل" إلى الحفلات كون السكان المحليين يعرفون بعضهم بعضا.

واستعان مجلس مدينة إيبيزا بوكالة تحرٍ لتجنيد المحققين الذين يشبهون السياح. ويجب أن يأتوا أيضا من خارج الجزر حتى لا يتعرف عليهم السكان المحليون.

وتشتهر إيبيزا بالحياة الليلية التي تجذب أفضل منسقي الأغاني في العالم. وتوجه مئات الآلاف من السياح إلى الجزيرة الإسبانية في الأشهر الأخيرة، حيث جرى تطعيم المزيد من الأوروبيين وتم تخفيف قيود السفر.

المصدر: بزنس إنسايدر