مصر.. معاقبة طيارين على خلفية إجلاسهما طاقم الضيافة في مقاعد الدرجة الأولى

أفادت بوابة "أخبار اليوم" بأن شركة مصر للطيران عاقبت اثنين من طياريها بخصم 3 أيام من مرتبيهما، وذلك لأنهما أجلسا طاقم الضيافة في مقاعد الدرجة الأولى، بدلا من الدرجة السياحية.

ونقلت البواية عن مصادر أن الطيارين تعرضا للعقوبة "لأنهما قاما أثناء عملهما على رحلة الشركة رقم 877 المتجهة من القاهرة إلى أبوجا بنيجريا والرحلة الثانية فى العودة برقم 878 المتجهة من أبوجا إلى القاهرة بتعديل أماكن أفراد الضيافة الجوية فى رحلتى الذهاب والعودة بعد انتهاء عمل الضيافة على رحلتى الذهاب والعودة لتجلس الضيافة بمقاعد الدرجة الأولى بدلا من الدرجة السياحية وبالمخالفة للمنشور رقم 74 لسنة 2020 الصادر عن قطاع العمليات الجوية".

وأفاد المصدر وفق "أخبار اليوم" بأن كلا من كابتن نيفين وكابتن أمجد تقدما "بتظلم إلى الجهات المسؤولة بالشركة وذلك طبقا لنص المادة 26 من لائحة المخالفات والجزاءات التأديبية للعاملين بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية".

وأوضحت المصادر في نفس الوقت "أن مقاعد الطائرة في الذهاب والعودة التي تم نقل الضيافة إليها كانت خالية حيث أنه كان يوجد 16 مقعدا خاليا بالطائرة، فقام الطيار أمجد باستغلال 6 مقاعد فقط للضيافة في مرحلة الذهاب وظلت هناك كراسي فارغة. وفى رحلة العودة، قامت الطيار نيفين بتسكين 6 مقاعد فقط من أصل 20 مقعدا فارغا. وهذا إجراء متبع يتخذه قائد الطائرة لتوفير الراحة للضيافة كعمل إنساني لأى رحلة طيران تتجاوز مدتها 13 ساعة متواصلة".

المصدر: بوابة أخيار اليوم