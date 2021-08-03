بريطاني عمره 100 سنة يكشف عن سرّ طول عمره

اعتبر كيت مارتين العسكري والمزارع البريطاني السابق الذي بلغ 100 سنة من عمره، أن سر حياته الطويلة يكمن في تعلقه بلعبة الغولف وفطائر الكاسترد.

ولد مارتين في عام 1921 في مقاطعة شروبشير، وانخرط مطلع أربعينيات القرن الماضي في القوات الجوية الملكية، حيث شارك عام 1944 بعملية إنزال قوات الحلفاء في نورماندي شمال غربي فرنسا.

وصرحت ابنة مارتين لصحيفة Shropshire Star بأن والدها كان ولا يزال شغوفا بلعبة الغولف كما أنه أصبح "مدمنا" على فطائر الكاسترد وهو متقدم في السن.

المصدر: "نوفوستي"