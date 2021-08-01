من المحاولة الثالثة.. زجاجة الشمبانيا تنكسر أثناء الاحتفال بإطلاق غواصة أمريكية جديدة

انكسرت زجاجة شمبانيا، خلال حفل مباركة وتعميد الغواصة القتالية النووية الأمريكية الجديدة هايمان جي ريكوفر (SSN 795)، فقط عند ضربها ثالث مرة بهيكل الغواصة.

ووفقا للفيديو الذي بثته شركة General Dynamics، قامت برمي الزجاجة سارة غرينرت ماكنيكول، ابنة دارلين جرينيرت التي تعتبر ممولة بناء الغواصة وزوجة رئيس أركان البحرية الأمريكية السابق جوناثان غرينرت.

ومن لقطات الفيديو، يتبين أن الفتاة تمكنت من كسر الزجاجة على جانب الغواصة فقط في المحاولة الثالثة. انتهت المحاولة الأخيرة كما يجب وانكسرت الزجاجة فقط بعد أن همس رجل قريب بنصيحة للفتاة.

وجرت العادة عند تدشين مختلف السفن والغواصات، أن يتم تحطيم زجاجة شمبانيا على جانب سفينة جديدة كعلامة "حسن الطالع"، ويعتبر البعض أن عدم تحطم الزجاجة من الضربة الأولى ينذر بسوء الحظ.

المصدر: نوفوستي