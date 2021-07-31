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السعودية.. طبيب نفسي يتجرد من الشماغ على الهواء مباشرة لإثبات وجهة نظره

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السعودية.. طبيب نفسي يتجرد من الشماغ على الهواء مباشرة لإثبات وجهة نظره
Reuters Ahmed Yosri
الرياض
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فاجأ الطبيب النفسي السعودي حسين آل عماد مذيع برنامج "نشرة النهار" بخلع شماغه على الهواء مباشرة، لإثبات وجهة نظره تجاه ضرورة تقبل المرء لنفسه.

وقال آل عماد إنه من الضروري ألا يقارن المرء نفسه بالآخرين، مشيرا إلى أنه يقابل حالات لأشخاص يرغبون في تغيير ملامحهم لتقليد النجوم والأشخاص المعروفين.

واعتذر آل عماد عن تجرده من الشماغ والعقال على الهواء، حيث أكد أنه في البيت يكون بهيئة مختلفة عن تلك التي يظهر بها أمام الشاشات، مشددا على ضرورة أن يتقبل المرء نفسه ويتجنب المقارنة بالآخرين، ما يضمن له راحة نفسية في الحياة.

المصدر: الإخبارية

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