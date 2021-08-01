نهاية مأساوية لـ"يوتيوبر" شهير أثناء تصويره فيديو

لقي الـ"يوتيوبر" الدنماركي ألبرت ديرلوند حتفه إثر سقوطه بشكل مأساوي من منحدر جبلي، حسب ما أفادت عائلته لوسائل إعلام محلية.

وتوفي ديرلوند عن عمر 22 عاما، وقالت والدته لشبكة الأخبار الدنماركية المحلية "TV2" إن ابنها كان يصور مقطع فيديو لقناته في منطقة Forcella Pana الواقعة في جبال الألب الإيطالية.

وأضافت: "نحن في حزن كبير، لكني أود أن يعرف جمهوره ما حصل".

وأفادت "نيوزويك" نقلا عن وسائل إعلام إيطالية، بأن صانع المحتوى الذي اشتهر بصنع مقاطع فيديو موسيقية ورسوم كوميدية، سقط من جبل سيسيدا في فال غاردينا من علو 656 قدما يوم الأربعاء.

وانضم الشاب الراحل إلى يوتيوب بشهر فبراير 2016، وفقا لقناته على منصة بث الفيديوهات.

ولدى ديرلوند أكثر من 171000 مشترك على يوتيوب وأكثر من 233000 متابع على إنستغرام.

وفي عام 2018 لعب ديرلوند دور البطولة في فيلم كوميدي حائز على جوائز بعنوان "Team Albert"، يدور حول محاولة طالب في المدرسة الثانوية أن يصبح نجما على YouTube في يوم واحد.

وحادثة الـ"يوتيوبر" الدنماركي ليست الأولى من نوعها، فقد توفيت مؤثرة من الصين في وقت سابق من هذا الشهر، أثناء التقاط صورة سيلفي لنشرها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت صحيفة "ذا صن"، أن الفتاة البالغة من العمر 23 عاما كانت تتحدث أمام الكاميرا عندما سقطت.

المصدر: وسائل إعلام