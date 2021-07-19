بشروط.. 28 ألف يورو لمن يختار السكن بقرى منطقة كالابريا جنوب إيطاليا

تخطط منطقة كالابريا في جنوب إيطاليا لتقديم ما يصل إلى 28 ألف يورو للذين يختارون السكن في قراها القديمة، التي تعاني من انخفاض حاد في عدد السكان.

وأفادت وسائل الإعلام بأنه ولجذب سكان جدد تقدم هذه القرى التي يبلغ عدد سكانها 2000 نسمة بالمتوسط، مساعدة مالية للقادمين الجدد الراغبين في العيش فيها.

ولكن الأموال لا توزع دون مقابل بل يجب أن يلتزم المعنيون ببدء عمل تجاري أو تولي وظيفة معينة تحتاجها القرية بالإضافة إلى ذلك يجب ألا يزيد عمر القادمين الجدد على 40 عاما وأن يستقروا خلال 90 يوما من قبول الطلب من أجل تلقي الأموال.

وسيتم دفع المساعدة على شكل أقساط شهرية على مدى ثلاث سنوات أو دفعة واحدة لتمويل نشاط جديد مثل مطعم أو متجر أو فندق أو غير ذلك.

أما الهدف من ذلك، فهو تحفيز الاقتصاد المحلي وبث حياة جديدة في التجمعات السكانية الصغيرة.

وقال عضو المجلس الإقليمي جيانلوكا جالو: "نريد أن يتناسب الطلب على الوظائف مع العرض، ولهذا طلبنا من القرى إخبارنا بنوع المهنيين الذين تفتقر إليهم لاستقطابهم".

وأكثر من 75٪ من المدن في كالابريا يبلغ عدد سكانها حاليا أقل من 5 آلاف نسمة، وهو رقم يثير مخاوف أن تختفي بعض القرى في غضون سنوات إن لم تتجدد بسكانها.

المصدر: وسائل إعلام