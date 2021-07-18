يظهر في سماء القاهرة اليوم.. كل ما تريد معرفته عن "كوكب الموت"

تشهد سماء القاهرة في تمام الساعة التاسعة وخمس دقائق ظهور كوكب بلوتو وهو باللاتينية "كوكب الموت" أو "كوكب إله الموت"، في وصف مقتبس عن الإغريق.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أن كوكب بلوتو سوف يصل اليوم إلى وضع التقابل مع الشمس وهذا الأمر الذي سيجعله مرئيا طوال الليل وسيكون مضاء بالكامل بنور الشمس وأكثر سطوعا.

وأكد الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أن كوكب بلوتو سوف يكون مرئيا بين الساعة التاسعة وخمس دقائق مساء وحتى الساعة الثالثة و4 دقائق من فجر يوم الاثنين عندما ينخفض إلى أقل من 21 درجة فوق الأفق الجنوبي الغربي.

ونوه إلى أنه للتمكن من مشاهدة أي ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأضاف أستاذ الفلك أن الظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

وتعددت الخيارات في تسمية كوكب بلوتو مع بداية اكتشافه في مرصد لويل ومن هذه الاقتراحات كان بلوتو، وكان اقتراحا من طفلة بريطانية بعمر 12 عاما، كانت مولعة بالأساطير.

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري