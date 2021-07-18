دب يهجم على مدربيه ثلاث مرات خلال عرض سيرك في روسيا

هاجم دب مدربيه ثلاث مرات خلال عرض للسيرك المتنقل "هارليكوين" في مدينة بيريزوفسكي، في مقاطعة كيميروفو في سيبيريا بروسيا.

وتمكن بعض المشاهدين من الزوار، من تصوير هذا الحادث. وفي بعض اللقطات، ظهر الدب وهو ينقض فجأة على المدربة، وبعد ذلك أمسك بساقها وألقى بها على الأرض.

لحسن الحظ، هرع زملاء المدربة على الفور لمساعدتها وسحبوا الدب بعيدا. بعد ذلك، أراد الحيوان المفترس مهاجمة مدرب آخر، لكن تم إيقافه.

ثم حاول الدب مرة أخرى مهاجمة نفس المدربة، لكن العاملين في السيرك تمكنوا من تهدئته مجددا. بعد ذلك، استمر العرض وكأنه لم يحدث أي طارئ.

المصدر: life.ru