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نهاية درامية لنجمة تسلق الأماكن الشاهقة في هونغ كونغ

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نهاية درامية لنجمة تسلق الأماكن الشاهقة في هونغ كونغ
RT / Instagram
صوفيا تشيونغ نجمة الأماكن الشاهقة الشهيرة
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لقيت صوفيا تشيونغ نجمة الأماكن الشاهقة الشهيرة في "إنستغرام" حتفها، إثر سقوطها من علو شلال أثناء التقاطها صور "سيلفي" مع أصدقائها.

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية السبت، أن صوفيا تشيونغ (32 عاما) من المؤثرين على "إنستغرام" معروفة بتسلقها الأماكن الشاهقة، في هونغ كونغ.

ولم تعرف صوفي عندما اصطحبت ثلاثة من أصدقائها أن رحلة الاستمتاع في حديقة طبيعية ستكون اليوم الأخير في حياتها.

وبعدما سقطت نجمة "إنستغرام" في الماء، اتصل أصدقاؤها بخدمات الطوارئ ووصل المسعفون بسرعة إلى المكان، حيث نقلوها بسرعة إلى المستشفى وهناك أعلن عن وفاتها.

واشتهرت صوفيا بأنها كانت جريئة وشاركت صورا لمغامراتها المحفوفة بالمخاطر وهي تتسلق حواف المناطق الشاهقة وقمم الجبال.

وتقول في سيرتها الذاتية عن حبها للمغامرات: "يجب أن تكون الحياة ممتعة وليست غبية".

نهاية درامية لنجمة تسلق الأماكن الشاهقة في هونغ كونغ
/ Instagram
نهاية درامية لنجمة تسلق الأماكن الشاهقة في هونغ كونغ
/ Instagram
نهاية درامية لنجمة تسلق الأماكن الشاهقة في هونغ كونغ
/ Instagram

المصدر: وسائل إعلام

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