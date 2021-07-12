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البرازيل تصادر شحنة قياسية من الماريخوانا

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البرازيل تصادر شحنة قياسية من الماريخوانا
Reuters
البرازيل - أرشيف
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ذكرت صحيفة ريو دي جانيرو أن سلطات البرازيل ضبطت شحنة قياسية من الماريخوانا يبلغ وزنها 36.5 طن، كانت مخبأة داخل إحدى الشاحنات.

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وصرح وزير العدل والأمن العام في البرازيل، أندرسون غوستاف توريس، بهذا الشأن قائلا إن "ضبط هذه الشحنة من المخدرات يشير إلى أن الحكومة البرازيلية تسير على الطريق الصحيح في مكافحة هذا النوع من الجرائم".

 وجرى إخفاء شحنة كبيرة من الماريخوانا تحت حمولة من فول الصويا، على ظهر شاحنة. وعقب إلقاء القبض على السائق، أبلغ الشرطة أنه تم تحميل المخدرات في إحدى مناطق البرازيل، بالقرب من الحدود مع باراغواي.

وكان من المخطط تسليم الشحنة في ساو باولو، المدينة البرازيلية الأكثر اكتظاظًا بالسكان.

وحتى وقت قريب، كانت أكبر شحنة من الماريخوانا متمثلة في تلك التي اعترضتها الشرطة أيضًا في مدينة ماتو جروسو دو سول، العام الماضي، حين صادرت أجهزة الأمن المختصة 33.3 طن من هذا المخدر.

وتقول السلطات البرازيلية، أنه خلال العامين الماضيين تمت مصادرة 870 طنا من المخدرات و 113 مليون عبوة من السجائر المهربة في المناطق الحدودية للبلاد، فيما تصل القيمة الإجمالية للمنتجات غير القانونية التي تم ضبطها مع المجرمين إلى ما يقرب من 600 مليون دولار أمريكي في السوق السوداء.

المصدر: تاس

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