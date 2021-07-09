خسر 100 كلغم من وزنه وصار من أبطال كمال الأجسام (فيديو)

فقد المواطن الأمريكي ليفي غاريت أكثر من 100 كلغم من وزنه وأصبح أحد أبطال رياضة كمال الأجسام.

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ويشير غاريت في حديث لقناة يوتيوب Truly، إلى أن مشكلات وزنه بدأت منذ أيام المدرسة، ويقول، "كنت متواضعا جدا، ولم أتمكن من التواجد في تجمع صاخب وحتى التحدث مع الغرباء".

وبعدها بدأ "يأكل" مشاعره، واستمر هذا الأمر حتى في سن الرشد. وعندما بلغ عمره 32 عاما، بلغ وزنه حوالي 185 كيلوغراما.

ويقول، "في إحدى المرات فقدت الوعي وأنا في العمل، وشعرت بألم شديد في منطقة الصدر. وفي اليوم التالي راجعت المستشفى، وتبين أن مستوى ضغط الدم مرتفع جدا، وبعد تخطيط القلب، أخبرني الطبيب، بأني قد أصاب في المرة القادمة بنوبة قلبية شديدة".

ويضيف، بعدها قررت أن أغير حياتي تماما، والتزمت خلال السنوات الثلاث التالية بحمية غذائية ثابتة وممارسة التمارين في صالة الألعاب الرياضية في كل يوم تقريبا، وكانت النتيجة انخفاض وزني بمقدار 104 كلغم.

ويزن ليفي غاريت حاليا حوالي 90 كيلوغراما ونظامه الغذائي الحالي يحتوي على 3900 سعرة حرارية، ويمارس رياضة كمال الأجسام، ويشارك في البطولات بصورة منتظمة.

المصدر: نوفوستي