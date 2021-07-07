فقد معظم حواسه.. أكبر معمر في العالم يحتفل بعيد ميلاده الـ113 قريبا (صورة)

يستعد أكبر معمر في العالم للاحتفال بعيد ميلاده الـ113 خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد أن سجلته موسوعة غينيس للأرقام القياسية أكبر معمر في العالم حتى الآن.

وحسب ما نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإن إميليو فلورس ماركيز الذي ولد عام 1908 في بورتوريكو يستعد للاحتفال بعيد ميلاده الـ113.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن إميليو فلورس ماركيز فقدا معظم حواسه كالبصر والسمع وقدرته على الكلام بشكل واضح.

إميليو الذي ولد في 8 أغسطس 1908 وحصل على شهادة أكبر رجل سنا على قيد الحياة في العالم من موسوعة غينيس، ويبلغ سنه الآن وفق شبكة أخبار "سي أن أن" 112 عاما و327 يوما، ما يؤهله للقب أكبر معمر في العالم.

وإيميليو هو الثاني في عائلة مكونة من 11 طفلا، كان متزوجا من أندريا بيريز لمدة 75 عاما حتى وفاتها عام 2010.

وأنجب الزوجان أربعة أبناء ولديه خمسة أحفاد وخمسة من أبناء أحفاد، وفقا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية.

ويعيش إيميليو الآن في ريو بيدراس في بورتوريكو مع ابني تيرسا وميليتو.

وجاء في عناوين صحفية تناولت قصته أن مفتاح سر ماركيز المعروف بـ"دون ميلو" لحياة سعيدة هو "التمتع بوفرة من الحب والعيش بدون غضب".

A former sugar cane farmer in Puerto Rico has been confirmed as the world’s oldest man by Guinness World Records, just a few weeks shy of his 113th birthday. Emilio Flores Márquez was born on August 8, 1908, in Carolina, Puerto Rico, making him 112 years.#Thisisthedaypic.twitter.com/RQ5e5tCny5 — FamilyRadio316 (@FamilyRadio316) July 5, 2021

وقبل إيلميليو، كان دوميترو كومونسكو هو أول رجل معمر على قيد الحياة تم التعرف عليه من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، لكنه توفي في 27 يونيو 2020، بعد أقل من شهر من استلام الرقم القياسي عن عمر ناهز 111 عاما و219 يوما.

وبعد وفاته، قالت موسوعة غينيس للأرقام القياسية إنها تلقت أدلة تدعم ماركيز، الذي ولد قبل ثلاثة أشهر من كومونسكو.

يذكر أن أكبر معمرة على وجه الأرض، هي كين تاكانا البالغة من العمر 118 عاما والتي تعيش في دار لرعاية المسنين في فوكوكا باليابان.

وفي مارس قال حفيدها لشبكة أخبار "سي أن أن" إن تاكانا تسعى للحصول على الرقم القياسي لأكبر شخص عاش على الإطلاق والذي تحتفظ به جين لويز كالمينت، وهي امرأة فرنسية توفيت عن عمر 122 عاما.

المصدر: "سي أن أن"