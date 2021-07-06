 
مباشر

امرأة في كالينينغراد تستدعي رجال الإنقاذ لنزع الحلق من أذنها

متفرقات

امرأة في كالينينغراد تستدعي رجال الإنقاذ لنزع الحلق من أذنها
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qrsv

قالت إدارة مدينة كالينينغراد في روسيا، إن امرأة من سكان المدينة اتصلت بخدمة البحث والإنقاذ بالمدينة، طالبة المساعدة في نزع الحلق من أذنها.

 وأضافت إدارة المدينة، في بيانها: "تتلقى خدمة البحث والإنقاذ بالمدينة، مختلف أنواع الاتصالات والمكالمات. وتتنوع الطلبات، من إنقاذ القطط الصغيرة وإنزالها من الأشجار، وإنقاذ الثعالب وصغارها من الجوع، وفي نهاية هذا الأسبوع تلقينا طلبا بطرد خفاش من الشقة، وإخراج رجل ثمل من حفرة. ولكن كانت هذه المرة الأولى التي تم فيها استدعاء رجال الإنقاذ لخلع الحلق من أذن امرأة".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا