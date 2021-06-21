ادعى أنه رجل أعمال خليجي.. تفاصيل سرقة حماة تامر حسني في مول العرب بمصر

ألقت شرطة الجيزة المصرية القبض على شاب سرق حماة الفنان والمطرب المصري تامر حسني.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن المتهم التقى بحماة الفنان تامر حسني في مول العرب بـ6 أكتوبر وأوهمها بأنه رجل أعمال خليجي حيث غافلها واستولى على هاتفها ومصوغات ذهبية من حقيبة يدها.

وأضافت وسائل الإعلام أن اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة تلقى إخطارا من قسم شرطة أكتوبر أول بإبلاغ حماة الفنان تامر حسني مغربية الجنسية، بتعرضها للنصب والسرقة من أحد الأشخاص يدعي أنه رجل أعمال خليجي أثناء تواجدها داخل مول العرب بدائرة القسم.

وأشارت إلى أن الادارة العامة للمباحث شكلت فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية المتهم.

ونجحت قوات الأمن في تحديد هوية المتهم عقب مراجعة كاميرات المراقبة بالمول بالكامل، حيث رصدته أثناء جلوسه مع حماة تامر حسني ثم انصرافه عقب تنفيذ جريمته.

وأشارت التحريات أن المتهم شاب في بداية العقد الثالث من العمر من منطقة السلام، موظف مفصول من شركة إلكترونيات، وإثر فصله لجأ لسرقة السيدات الأثرياء بعد انتحال صفة رجل أعمال إماراتي خاصة أنه يتقن اللهجة الخليجية ويرتدي ملابس باهظة.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يوهم ضحاياه بقدرته على شراء الماس ومجوهرات لهم بثمن جيد ثم يسرق متعلقاتهن في غفلة منهن وهو ما فعله مع حماة تامر حسني، حيث استغل ذهابها لدورة المياه وتركها لحقيبة يدها واستولى على هاتفها ومبلغ مالي وسلسلة وخاتم من داخل الحقيبة وفر هاربا.

وباعتقاله ومواجهته اعترف الشاب بارتكاب الواقعة وأرشد عن مكان الهاتف المسروق ثم أرشد عن جواهرجي باع له المصوغات المسروقة فتم استعادتها، وبعرضها على حماة تامر حسني تعرفت عليها كما تعرفت على المتهم.

المصدر: وسائل إعلام مصرية