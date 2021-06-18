ألمانيا.. لغز العثور على لوحتين أثريتين بحاوية قمامة يحير الشرطة (صورة)

عثر رجل في ألمانيا على لوحتين زيتيتين ثمينتين يبلغ عمرهما 350 عاما داخل حاوية للقمامة في استراحة بمنطقة فرانكن الوسطى، وقام بتسليمهما للشرطة في مدينة كولونيا غربي ألمانيا.

وأعلنت شرطة كولونيا يوم الجمعة أن رجلا (64 عاما) عثر على هاتين اللوحتين يوم الثلاثاء الماضي في محطة خدمات على الطريق السريع "إيه 7" عند بلدة أورباخ أوست.

وقال المحققون: "وفقا للتقييم الأولي لأحد الخبراء، فمن المحتمل أن يكون كلا العملين الفنيين عملا أصليا"، مشيرين إلى أن إحدى اللوحتين "صورة لصبي" أبدعها تلميذ للفنان رامبرانت صومئيل فان هوجستراتن (1627-1678).

أما اللوحة الثانية بعنوان "صورة ذاتية لضاحك" رسمها الفنان الإيطالي بيترو بيلوتي (1627 - 1700) عام 1665.

ونشرت شرطة كولونيا صورا للعملين، مشفوعة بسؤال: "من يعرف اللوحتين المعروضتين، أو يعرف كيف وصلتا إلى القمامة بمنطقة الخدمة؟".

المصدر: د ب أ