سمكة قرش تهاجم رجلا في مياه فلوريدا

هاجمت سمكة قرش رجلا كان يسبح على بعد 40 ياردة من الشاطئ بولاية فلوريدا الأمريكية.

وقالت إدارة منطقة ساوث والتون عبر "فيسبوك"، إن الرجل أصيب بجروح ظاهرة في الجزء العلوي من الجسم ومنطقة الصدر وتم نقله إلى مستشفى محلي، وإصابته ليست خطيرة.

وذكرت أن سمكة القرش كانت على ما يبدو متجهة إلى منطقة الصيد قبالة سانتا روزا بيتش وربما هاجمت الرجل ظنا أنه طعم.

ويعتقد أن طول سمكة القرش يبلغ حوالي مترين فيما رفعت ادارة الشاطئ رايات حمراء مزدوجة لتحذير السباحين منها في المنطقة.

المصدر: وكالات