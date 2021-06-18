زوجان من أوكرانيا يقطعان سلسلة الحب ليبيعانها بـ3 ملايين دولار

قطع الزوجان من مدينة خاركوف الأوكرانية، الكسندر كودلاي وفيكتوريا بوستوفيتوفا، سلسلة ربطت يديهما في عيد الحب (عيد فالانتين).

وقد سجل الزوجان رقما قياسيا، لكنهما أكدا بعد ذلك قرارهما بقطع العلاقات مع كسر السلسلة.

وأقيمت مراسم التحرير من القيود في نفس المكان من مدينة كييف التي بدأ فيها العاشقان السابقان في تجربة غير عادية، واعترفا أنه لولا السلسلة، لافترقا قبل ذلك بكثير.

وأمضى ألكسندر وفيكتوريا 123 يوما مقيديْن بالسلسلة مع بعضهما. ولاحظ ممثلو كتاب "غينيس" الأوكراني للأرقام القياسية، أن إنجازهما لا مثيل له في العالم.

وقرر الآن الشاب والشابة بيع السلسلة التي قيّدت الزوجين، في مزاد مقابل 3 ملايين دولار.

يذكر أن ألكسندر وفيكتوريا قررا اختبار مشاعرهما. وفي 14 فبراير الماضي قاما بتقييد يديهما ليعيشا هكذا لمدة ثلاثة أشهر.

بعد مرور 3 أشهر، أعلن الزوجان أنهما لن يقطعا السلسلة، لأنهما يريدان بيعها في مزاد. وقد خططا "للانفصال" في مكتب تسجيل الأحوال المدنية..

المصدر:Lentadna