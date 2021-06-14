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كلب من فصيلة "بيكينيز" يفوز باللقب في مسابقة "ويستمنستر" بنيويورك!

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كلب من فصيلة
Gettyimages.ru Angela Emanuelsson / EyeEm
كلب من فصيلة "بيكينيز" يفوز باللقب في مسابقة "ويستمنستر" بنيويورك!
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فاز كلب من فصيلة "بيكينيز"، يُطلق عليه "وسابي" ذو وجه أسود وبني، بجائزة أفضل كلب في مسابقة "ويستمنستر كينيل كلوب" للكلاب في تاري تاون بولاية نيويورك، يوم الأحد.

وجاء "ويبيت" الإنجليزي، اسمه بوربون، في المركز الثاني حيث فاز بجائزة Reserve في مسابقة عمرها 145 عاما. وكانت هذه أول مرة لا تقام فيها المسابقة في منهاتن.

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ونقل المنظمون العرض بسبب جائحة "كوفيد-19"، من مقرها المعتاد في "ماديسون سكوير غاردن" إلى قصر Lyndhurst، الذي يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر على ضفاف نهر "هادسون" في تاري تاون.

وتقام هذه المسابقة سنويا منذ عام 1877، وهي إحدى أقدم الأحداث الرياضية وأكثرها شعبية في الولايات المتحدة، حيث يتنافس فيها كلاب من أكثر من 200 سلالة أصلية مختلفة.

وفاز كل من "واسابي" و"بوربون"، على آلاف الكلاب الأخرى ليحصلا على اللقب في بطولة "كينيل كلوب" الوطنية في 2019 و2020 بالترتيب.

المصدر: رويترز

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