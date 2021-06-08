أقدم شركة لتجارة الطوابع البريدية تشتري أغلى طابع في العالم بقيمة 8.3 مليون دولار

حصلت أقدم شركة لتجارة الطوابع البريدية في العالم "ستانلي جيبونز" على طابع "غويانا" البريطاني الصادر عام 1856 مقابل 8.3 مليون دولار.

وقالت الشركة في بيان لها إن "هذا الطابع هو الأكثر شهرة والأعلى سعرا في العالم"، مشيرة إلى أنه "سيتم عرضه في المتجر الرئيسي لستانلي جيبونز في لندن".

Today we were the successful bidder of #BritishGuiana 1c Magenta & it was purchased at #auction total of $8.3m

As well as making it available for viewing @ at 399 Strand, its our intention to make it available for all to own a piece

Visit https://t.co/av07ZkHVNT for more. pic.twitter.com/r8AnvH7SSB — Stanley Gibbons (@StanleyGibbons) June 8, 2021

وتعتزم الشركة أيضا إتاحة الوصول لهذا الطابع للجميع من خلال إنشاء مجموعة رقمية.

وتلقت "ستانلي جيبونز" قرضا بدون فوائد من شركة Phoenix S.G المساهم الأكبر في الشركة، لتمويل عملية شراء الطابع.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة هاري ويلسون إن "عملية الشراء هذه خطوة جديدة وحاسمة في إحياء أقدم تاجر طوابع بريدية في العالم".

وارتفعت أسهم "ستانلي جيبونز" بنسبة 3.4٪ يوم الثلاثاء.

المصدر: "أنترفاكس"