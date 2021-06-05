بالفيديو.. راكب يجبر طائرة أمريكية على تحويل مسارها والهبوط الاضطراري

اضطرت طائرة ركاب أمريكية لتحويل مسار رحلتها من لوس أنجلوس والهبوط الاضطراري في مدينة ألباكركي بولاية نيو مكسيكو، بعد ظهر أمس الجمعة جراء محاولة أحد الركاب اقتحام قمرة القيادة.

ووفقا لمسؤولي المطار، حاول الراكب اختراق قمرة القيادة في رحلة طيران دلتا رقم 386 لكنه لم ينجح.

وهبطت الطائرة بسلام في المطار، بعد ظهر أمس الجمعة وتم القبض على الراكب من قبل شرطة المطار.

وحسب فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فإن الراكب ظهر وهو يصرخ "أوقفوا الطائرة"، وحاول اقتحام قمرة القيادة إلا أن الجميع تمكن من إيقافه وتثبيته على الأرض.

This was our view from the 3rd row right after the @Delta attendants and passengers apprehended the person who attempted to get into the cockpit. He was screaming “Stop the plane.” pic.twitter.com/8CG7zNFpTq — Jessica Robertson (@jesscribe) June 4, 2021

وتسبب صراخ الراكب في بث حالة من الرعب والتوتر بين جميع الركاب وقاموا بتوثيق لحظات تثبيت الراكب عن طريق ربط قدميه ويديه بالشريط اللاصق وهو ملقى على الأرض.

المصدر: تويتر