إهانة لفظية وبصق على الوجه.. سيدة تعتدي على ركاب طائرة بسبب كمامة (فيديو)

رصدت عدسات الكاميرات امرأة إيطالية غاضبة في رحلة على متن طائرة تابعة لشركة Ryanair متجهة من إيبيزا إلى ميلانو، بعد أن طلب منها ارتداء كمامة.

وانتقدت السيدة طاقم الطائرة في أثناء محاولة إخراجها من الطائرة قبل الإقلاع. وذلك بعد أن رفضت الالتزام بالضوابط المطلوبة لمنع انتشار الفيروس الوبائي.

في البداية، طلبت الرحلة من جميع الركاب ارتداء قناع الوجه طوال مدة الرحلة لمنع انتشار كورونا.

وبحسب تقارير إعلامية محلية، طلب الركاب من السيدة الإيطالية ارتداء قناعها. والالتزام بالتعليمات، فردت بإهانتهم لفظيا.

ومع تصاعد المواجهة شرعت في البصق عليهم والاعتداء عليهم جسديا.

وتم تداول لقطات من الرحلة على الإنترنت الأسبوع الماضي. ولم يتضح متى وقع الحادث.

ويظهر في الفيديو، محاولة أفراد الطاقم اعتراض "المشاكسة" ومرافقتها للخروج من الطائرة، التي لم تقلع بعد. وأظهرت لقطات أخرى أنها تنتقد المضيفات أثناء إبعادها عن الرحلة.

وتم التقاط الحادث بالكاميرا وسرعان ما انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

المصدر: "المصري اليوم لايت"