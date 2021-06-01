ألمانيا.. توقيف مسن يخزن في منزله أسلحة تعود للحقبة النازية

ألقت قوات الأمن الألمانية القبض على رجل مسن (84 عاما)، ووجهت له المحكمة تهمة تخزين أسلحة ثقيلة تعود الى الحقبة النازية، احتفظ بها في مخزن أسفل فيلته في شمال مدينة كيل الألمانية.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فإنه من بين المعدات العسكرية التي تعود للحرب العالمية الثانية والتي يخزنها الرجل، يوجد دبابة ومدفع مضاد للطائرات وطوربيد.

واتهم الادعاء العام الرجل، الذي لم يتم الإفصاح عن هويته، بموجب قوانين حماية البيانات الصارمة في ألمانيا، بحيازة رشاشات هاون من عيار 5 سم وبنادق هجومية، كما تضمنت المجموعة مسدسات نصف آلية وآلية بالكامل، وأكثر من 1000 طلقة ذخيرة.

وقال المتهم إنه اشترى الدبابة في بريطانيا كخردة معدنية، لكن الادعاء يقول إن هذه الأسلحة المخزنة صالحة للاستخدام. وإذا ثبتت صحة الأمر، فهذا يعني أن المتهم انتهك قانون مراقبة الأسلحة الحربية وجرائم أخرى متعلقة بحيازة الأسلحة.

المصدر: "د ب أ"