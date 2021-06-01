رائد فضاء فرنسي يهدي والدته صورة مدينة مصرية من الفضاء (صورة)

أهدى رائد الفضاء الفرنسي توماس بيكيه والدته صورة من الفضاء، تظهر محافظة الفيوم المصرية على شكل قلب حب، للتعبير عن حبه لها.

وكتب بيكيه في تغريدة على صفحته على "تويتر"، مرفقا الصورة : لا يوجد عيد الحب خلال (مهمة ألفا)، ولكن اليوم هو عيد الأم في فرنسا وبلدان أخرى".

وأضاف: "تتلقى والدتي رسالة شخصية، لكني أوجه هذه اللوحة على شكل القلب لجميع الأمهات في العالم".

No Valentine’s Day during #MissionAlpha, but today is #MothersDay in France (and other countries). My mother gets a personal message, but I dedicate this ♥-shaped oasis to all the mothers in the world: it should really be more than one day a year anyway. https://t.co/jegjcbHEF9pic.twitter.com/8RLU9wKoXS — Thomas Pesquet (@Thom_astro) May 30, 2021

وعرف بيكيه بحبه لمصر، ولجغرافيتها على وجه الخصوص، حيث يهتم دائما بنشر صور النيل والدلتا ومغازلتهما لموقعهما الفريد.

ونشر في تغريدة أخرى صورة لنهر النيل والدلتا، وعلق على الصورة مبديا إعجابه بموقع هذا النهر المميز.

La mégalopole du Caire, facile à reconnaître entre le long chemin tracé par le Nil et l’éventail du delta. 🇪🇬

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In the category #CitiesAtNight, #Cairo in Egypt is probably the easiest to recognise from space, and also the most amazing. #MissionAlphahttps://t.co/HWZCq85akKpic.twitter.com/0iaEMKC4kw — Thomas Pesquet (@Thom_astro) May 31, 2021

المصدر: RT