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مساعد طيار يعود لعمله بعد إيقافه بسبب محمد رمضان في قضية "أبو اليسر"

متفرقات

مساعد طيار يعود لعمله بعد إيقافه بسبب محمد رمضان في قضية
RT
الفنان المصري محمد رمضان
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كشف الكابتن نهاد حافظ، مساعد الطيار أشرف أبو اليسر، أنه عاد إلى عمله بعد قرار إيقافه من سلطة الطيران المصري عقب أزمة أشعلها الفنان محمد رمضان حين صور نفسه بفيديو داخل قمرة القيادة.

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وقال الكابتن نهاد في تصريحات صحفية لوسائل إعلام مصرية إنه عاد إلى عمله بعد فترة انقطاع دامت أكثر من سنة ونصف السنة، خسر فيها مبلغا كبيرا نتيجة عدم حصوله على راتبه الشهري.

وأضاف أنه اضطر إلى بيع سيارته الخاصة لتسديد احتياجات الأسرة والمصروفات الدراسية لأبنائه.

وفي سياق آخر، تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ عاجل للنائب العام ضد الفنان محمد رمضان، اتهمه فيه بتعمد قتل الطيار أشرف أبو اليسر معنويا، وذلك لأن المبلّغ ضدّه (رمضان) يتعمد وبأسلوب فج "إهانة الجميع".

ويعتقد المحامي أن الفنان محمد رمضان تناسى أنه لا يمكن تصنيفه فنانا "لأن الفن رسالة، وإذا خلا العمل من رسالة فإنه لا يعد فنا، بل يعد انحطاطا وتدنيا، كالأعمال التي يقدمها رمضان"، على حد تعبيره.

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية

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