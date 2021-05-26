"أخذت اللقاح؟.. قهوتك على حسابنا!".. مقهى في العراق يشجع زبائنه على تلقي لقاح كورونا

يقدم مقهى في العاصمة العراقية بغداد القهوة مجانا لزبائنه الذين حصلوا على التطعيم المضاد لفيروس كورونا، وذلك في مسعى لنشر الوعي بخصوص أهمية الحصول على اللقاح في ظل تزايد الإصابات.

ويحاول مقهى "قهوة وكتاب" التصدي لحالة الشك والخوف من اللقاح المنتشرة في العراق باعتبار أن اللقاح هو "السلاح الوحيد" المتاح حاليا لمواجهة الجائحة.

وكتب على لافتة في مدخل المقهى "أخذت اللقاح؟؟؟. قهوتك على حسابنا!!!. شكرا لأنك تساعد على انتهاء الفيروس".

وبمجرد إظهار زبون أو زبونة المقهى صورة للبطاقة التي تفيد حصوله على التطعيم يحصل على فنجان قهوة مجانا.

وبينما يرشف قهوته، قال الشاب الحاصل على التطعيم، عبدالله النزد: "باعتبار أني واحد من الناس اللي أخذوا اللقاح أني ما أدري طبعا بالكافيه إنهم يقدمون قهوة مجانا للي ماخذين اللقاح، بس شي لطيف جدا لاستقطاب الشباب، للدعوة إلى أخذ اللقاح، للحد من جائحة كورونا. أتمنى السلامة للجميع، أخذ اللقاح هو شي أساسي ولو ما أساسي ما كان دول العالم الكبرى دعت لأخذ اللقاح".

وقال ياسر علاء، صاحب المقهى: "يعني المفروض الدولة تتبنى هذه المبادرات، بس إحنا بديناها من عندنا وبدت يعني المطاعم وبقية المقاهي بدوا يخلون هذه القطع لتعود الحياة لطبيعتها. كل العالم بده (يريد) يعود لطبيعته بسبب اللقاح يعني وما عندنا سلاح آخر غير اللقاح".

المصدر: "رويترز"