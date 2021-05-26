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"المكتوب مبين من عنوانه".. تعليقات حول انقطاع سيارة عريس من البنزين بلبنان(صور)

متفرقات

Reuters AZIZ TAHER
أزمة البنزين في لبنان
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، بصور عريس انقطعت سيارته من مادة البنزين خلال يوم زفافه، وسط أكبر أزمة محروقات وأسوأ أزمة اقتصادية تواجهها البلاد في تاريخها الحديث.

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وتظهر الصورة قيام العريس وهو بثياب الزفاف، بتعبئة السيارة بالوقود من خلال استخدام "الغالونات" التي يبيعها البعض على الطريق. 

وبحسب مصادر "لبنان 24"، تم التقاط الصورة في منطقة عكار عند مفرق بلدة تل عباس الغربي.

وعلق البعض قائلا: "بداية زواج موفقة"، في حين قال البعض الآخر ساخرا: "المكتوب مبين من عنوانو اذا بيوم عرسو وصار معو هيك"، وأضاف البعض ممازحا: "هيدي إشارة من القدر انو مش لازم تكفي"

وكان مراسلنا قد أكد في وقت سابق، بانقطاع مادة البنزين في معظم الأراضي اللبنانية، ورفع العديد من المحطات خراطيمها، حيث تزدحم بعض المحطات التي لا تزال متوفرة فيها مادة البنزين بطوابير من السيارات لتعبئة خزاناتها.

المصدر: RT + "لبنان 24"

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