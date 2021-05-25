شركة فرنسية تضيء برج إيفل بكهرباء منتجة من هيدروجين متجدد

سيضاء برج إيفل مساء يوم الثلاثاء بكهرباء أنتجت من الهيدروجين المتجدد المعتمد.

وتريد شركة مراقبة الطاقة ومقرها مدينة سان مالو الفرنسية أن تجعل أشهر معلم سياحي في باريس بمثابة عرض لتكنولوجيتها الخالية من الكربون.

وقال لوي نويل فيفييه المدير التنفيذي للشركة "الهدف هو حشد كل الشعب الفرنسي.. الرأي العام فضلا عن الشركات والسلطات المحلية، حول قطاع الهيدروجين".

ويخطط وزير المالية الفرنسي برونو لومير ووزيرة الانتقال البيئي لحضور فعالية إضاءة البرج.

المصدر: صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية