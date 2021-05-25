 
مباشر

ماسة وردية فريدة "لا تشوبها شائبة" تُباع في مزاد بمبلغ قياسي بلغ 29.3 مليون دولار!

متفرقات

ماسة وردية فريدة
Фото автора Arjiv Exports: Pexels
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qh4z

حطمت ألماسة فريدة من نوعها باللون البنفسجي الوردي تُعرف باسم "ساكورا" أرقاما قياسية، حيث بيعت بمبلغ 29.3 مليون دولار وأصبحت أغلى ماسة أرجوانية وردية تُباع في مزاد على الإطلاق.

وقال دار Christie's للمزادات، التي تولت عملية البيع، إن الماسة "لا تشوبها شائبة داخليا" و"زاهية رائعة"، وهذا ما يقيس لون الحجر.

وأوضح في بيان أن الأحجار الكريمة التي تبلغ 15.81 قيراطا، كانت جزءا من "فصل مهم آخر في تاريخ مزاد المجوهرات".

وقالت فيكي سيك، رئيسة قسم مجوهرات Christie's في البيان: "تعكس معدلات البيع القوية والأسعار الاستثنائية التي تم تحقيقها للألماس والأحجار الكريمة الملونة عالية الجودة طلبا قويا في السوق، ونتطلع إلى تمديد زخم الشراء القوي هذا إلى مزادنا المباشر القادم في نيويورك في 8 يونيو".

إقرأ المزيد
أكبر ماسة روسية تباع في مزاد بجنيف مقابل مليار روبل
أكبر ماسة روسية تباع في مزاد بجنيف مقابل مليار روبل

وأفادت CNBC أن الشخص الذي اشترى "ساكورا"، هو مشتر خاص من آسيا، دون تقديم تفاصيل إضافية.

ولاحظ Christie's أن أربعة في المائة فقط من الماس الوردي حصل على تصنيف "الزاهية الفاخرة"، و10% فقط من الوزن يزيد عن 0.2 قيراط، ما يجعل "ساكورا" نادرة للغاية.

وكان الماس الأرجواني الزهري جزءا من عملية بيع أكبر، شهدت البيع بأكثر من 76.8 مليون دولار من المجوهرات، بما في ذلك ماسة وردية أخرى تُعرف باسم The Sweet Heart، والتي بيعت بما يزيد قليلا عن 6.5 مليون دولار.

وقالت سيك لشبكة CNN في مقابلة عبر الهاتف، إن "ساكورا"، وهي يابانية تعني أزهار الكرز، هي "بالضبط" حصة أزهار الكرز.

وأضافت أن الماس الوردي عموما له "الكثير من الحبيبات"، ما يجعل هذا الحجر الكريم "نادرا جدا".

المصدر: ديلي ميل

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا