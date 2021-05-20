أول ظهور لـ غيتس منذ إعلان انفصاله عن زوجته جاء بـ"مفاجأة"!

ظهر بيل غيتس علنا لأول مرة يوم الأربعاء منذ إعلان طلاقه، وكان ما يزال يرتدي خاتم زواجه.

وشارك المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت في محادثة مع سوزان كلارك، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية، للحديث عن الدروس المستفادة من جائحة "كوفيد-19".

وكان خاتم زفافه مرئيا بوضوح في إصبعه اليسرى.

Bill Gates wears wedding ring in first appearance since divorce announcement https://t.co/8QiOkq1MRjpic.twitter.com/1uDhdsuJrr — New York Post (@nypost) May 19, 2021

وقال غيتس، الذي كان آخر المتحدثين في "المنتدى العالمي حول التعافي الاقتصادي" الذي استمر يومين: "تعلمنا الكثير الذي قد يساعدنا في مواجهة الوباء القادم، ومن خلال القيام ببعض الاستثمارات في البحث والتطوير، ثم توفير المصانع، والرقابة وفريق كبير من الخبراء على أساس عالمي، سنتعامل في المرة القادمة مع شيء كهذا دون الاقتراب من الضرر الذي كان علينا أن نمر به".

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وقال مصدر لـ Page Six إنه من غير الواضح أي من منازل غيتس الفخمة التي انضم منها افتراضيا إلى القمة، لكنه تواجد في الأسابيع الأخيرة في نادي غولف حصري للغاية في إنديان ويلز، كاليفورنيا، حيث يمتلك عقارات.

وفي المؤتمر الافتراضي، سجّل غيتس المرة الأولى التي يعود فيها إلى دائرة الضوء منذ انفصاله عن زوجته ميليندا بعد 27 عاما، في وقت سابق من هذا الشهر.

ويأتي ظهوره أيضا في أعقاب الكشف المتفجر الذي يُزعم أنه حقق تقدما غير مرغوب فيه، بشأن النساء اللواتي عمل معهن في كل من مايكروسوفت ومؤسسة "بيل وميليندا غيتس".

كما أكد يوم الاثنين أنه أقام علاقة مع موظفة في مايكروسوفت، حيث ورد أنها كتبت خطابا حول العلاقة التي وصلت إلى مجلس إدارة الشركة في عام 2019، ودفعهم إلى الاستعانة بشركة محاماة خارجية لإجراء تحقيق.

وعلى الرغم من استقالته من مجلس إدارة الشركة أثناء التحقيق، إلا أنه نفى ربط رحيله بالعلاقة الغرامية.

المصدر: نيويورك بوست