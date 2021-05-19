قرية مفقودة تخرج من بحيرة إيطالية بعد 71 عاما من غمرها لإنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية

عادت بقايا قرية إيطالية غمرتها المياه عام 1950 ، لزيادة إنتاج الطاقة الكهرومائية، إلى الظهور لأول مرة منذ 71 عاما.

وغمرت السلطات قرية كورون، وهي قرية في جبال الألب في شمال شرق منطقة جنوب تيرول بإيطاليا، لتصبح خزانا في عام 1950، على الرغم من اعتراضات المئات من سكانها.

Curon come non si era mai vista!



Per motivi di manutenzione, hanno semi prosciugato il lago di Resia e sono riaffiorati i resti dell’antico paese ci Curon!❤️



Una strana sensazione camminare sulle macerie delle case...#curon#lagodiresia#reschensee#altoadige#südtirolpic.twitter.com/VtZGdSPHoU — Louise DM 🇮🇹 🌋 (@AvventuraL) May 16, 2021

وكانت كورون واقعة عند التقاء بحيرتين طبيعيتين في منطقة وادي فينوستا، ودمجت السلطات البحيرتين لإنشاء موقع لتوليد الطاقة، ما تسبب في تغطية القرية ببحيرة ريسيا في هذه العملية.

ويشار إلى أن محطة توليد الطاقة في منطقة وادي فينوستا تقوم بتوليد 250 مليون كيلوواط / ساعة سنويا للصناعات في المنطقة.

Resia e Curon, l’anima dei borghi sommersi: i lavori prosciugano il lago. Quelle rovine... https://t.co/F3tjAlOY92pic.twitter.com/nicARa515g — Corriere della Sera (@Corriere) May 16, 2021

وتم فقدان نحو 163 منزلا في قاع البحيرة، وظل برج الكنيسة الذي يعود إلى القرن الرابع عشر فقط مرئيا على سطح الماء، ما خلق معلما مذهلا أصبح نقطة جذب سياحي.

والآن وبعد عقود، شهدت الإصلاحات في الموقع تصريف الماء، حيث تم تجفيف الخزان مؤقتا للكشف عن بقايا قرية كورون المخيفة، المتاخمة للنمسا وسويسرا.

Dopo 71 anni dalla costruzione della diga che ha dato luce al lago di Resia, sono riaffiorati i resti dell’antico villaggio di Curon.



Che strana sensazione camminare in mezzo alle macerie delle case...



Curon così non si era mai vista❤️#curon#lagodiresia#reschenseepic.twitter.com/1XcfsPgEYc — Louise DM 🇮🇹 🌋 (@AvventuraL) May 18, 2021

وتظهر الصور السياح والسكان المحليين مرة أخرى يسيرون على أنقاض السلالم والجدران والأقبية في المستوطنة القديمة.

ونزح نحو 400 شخص من القرية في عام 1950 ليستقروا في مكان قريب مشكلين قرية جديدة. ويُعتقد أن الـ 600 المتبقين انتقلوا إلى مناطق أبعد.

Mais ils sont malades?? Ils 'ont pas vu la série ou quoi...??!? #curonhttps://t.co/6paeAyMa8M — ✒ Marina vaccinée 🧏‍♀️☕ (@Marina__vo) May 18, 2021

ويُذكر أنه تم إخبار السكان المحليين في البداية بأن عمق البحيرة سيكون خمسة أمتار فقط، ما يترك بعض المنازل فوق الماء.

ومع ذلك، يُقال إن لافتة نُشرت في القرية عام 1940، كُتبت باللغة الإيطالية التي لا يتحدثها السكان المحليون، تراجعت عن هذا الوعد، وأبلغت السكان أن عمق البحيرة سيكون 22 مترا بدلا من ذلك.

وتم ضم جنوب تيرول، التي كانت جزءا من النمسا، إلى إيطاليا في أعقاب الحرب العالمية الأولى وما تزال اللغة الألمانية هي اللغة الأولى لكثير من السكان في المنطقة.

المصدر: ديلي ميل