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القبض على إسباني لاتصاله بخدمات الطوارئ نحو 9000 مرة منذ 2019 لسبب غير متوقع!

متفرقات

القبض على إسباني لاتصاله بخدمات الطوارئ نحو 9000 مرة منذ 2019 لسبب غير متوقع!
Reuters Susana Vera
صورة تعبيرية
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وجد رجل إسباني، لم يكن يواجه أي مشكلة في الواقع ولكنه اتصل بالشرطة وخدمات الطوارئ ما يقرب من 9000 مرة منذ عام 2019، وجد نفسه في مأزق بعد تتبع مكالماته المزعجة.

وأفادت وسائل إعلام محلية، الأربعاء، أن الرجل البالغ من العمر 49 عاما من أوفييدو في شمال غرب إسبانيا، اعتقل الأسبوع الماضي بعد شكاوى من خدمة 091، التي تستقبل جميع المكالمات الهاتفية للشرطة الوطنية في البلاد.

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وكشف التحقيق عن أنه كان يطلب باستمرار خطوط الطوارئ لأكثر من عامين "لغرض وحيد هو توبيخ العاملين وإهانتهم"، على حد قول الشرطة. وأشار المحققون إلى أن الرجل لم يكن في حالة طارئة على الإطلاق.

وبحسبما ورد، أجريت 3789 مكالمة إلى خط 091 و4957 مكالمة أخرى لخدمة الطوارئ 112 من بطاقته الهاتفية خلال هذه الفترة.

وأفادت تقارير إسبانية أن المشغلين طلبوا مرارا من المتصل التوقف عن شغل خطوط الطوارئ المخصصة للأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة عاجلة.

لكن الرجل تجاهل تلك المطالب، ويواجه الآن اتهامات بالعصيان الخطير. ويمكن أن تصل عقوبته إلى السجن من ثلاثة أشهر إلى عام.

المصدر: RT

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